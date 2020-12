Política 11-12-2020

Piden respetar resultado del plebiscito y asegurar participación de pueblos originarios



El diputado por el distrito Maule Norte, Celso Morales (UDI), llamó a la oposición a asegurar la participación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Constitución respetando el resultado del Plebiscito del 25 de octubre, donde a su juicio “la inmensa mayoría de los chilenos decidió votar Apruebo conociendo de manera clara las reglas del juego, siendo una de ellas que la convención sea integrada por 155 personas, ninguna más ni ninguna menos”.

La solicitud del parlamentario gremialista se da en el marco de la reforma constitucional que busca asegurar un determinado número de escaños a los pueblos originarios en el país. En esa línea, recordó la disposición que ha tenido el sector por reservar un mayor número de cupos, pasando de tres en un principio a 15 en el último tiempo, pero siempre y cuando sean dentro de los 155 escaños ya aprobados en el Plebiscito.

“No podemos querer de la noche a la mañana cambiar las reglas del juego que una mayoría amplia de los chilenos ya aprobó. Quizás quienes no formaron parte del histórico acuerdo del 15 de noviembre podrán desconocer los puntos principales de dicho pacto, pero no así la oposición más moderada, que debiese comprender que los chilenos no quieren mayor burocracia y que la mejor fórmula para asegurar la presencia de los pueblos originarios es incluyéndolos dentro de los 155 escaños”, señaló Morales.