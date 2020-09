Agricultura 15-09-2020

Piden solución urgente para campesinos parralinos sin asistencia técnica



Una solución urgente para cerca de cien campesinos de Parral que no reciben asistencia técnica para sus cultivos de berries debido a retrasos en la licitación, solicitó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, tanto al ministro de Agricultura, Antonio Walker, como al director nacional de Indap, Carlos Racondo.

Los agricultores son de los sectores de Los Carros, Remulcao y La Orilla y debido a una licitación desierta, ahora recién podrán contar con asistencia técnica en octubre, eso si el proceso en Mercado Público no presenta complicaciones.

“Los campesinos sostienen que esta licitación debió hacerse en mayo o junio, pero finalmente se hizo en agosto y se declaró desierta. Ahora hay otra licitación en curso, que debiese concluir en octubre, pero ya es demasiado tarde, pues las heladas y plagas aparecen antes. Está en riesgo su producción y los empleos que generan, por lo que le pido al Ministro de Agricultura y al director Nacional de Indap, que busquen una salida para que el apoyo de profesionales se materialice a la brevedad posible”, sostuvo la parlamentaria.

Agregó que existe una alta preocupación de los agricultores, porque los berries son especialmente delicados y son afectados por enfermedades como la lobesia en el caso de los arándanos y las moscas Drosophila melanogaster y Drosophila suzukii que afectan a la frambuesa.

“Hay que contratar seguros agrícolas en Indap, pero sin asistencia técnica los agricultores no tienen quien supervise las potenciales catástrofes por heladas o plagas. Además, llaman a Indap y no reciben respuesta, por lo que es necesario apoyarlos cuanto antes”, recalcó la legisladora.

Ximena Rincón sostuvo que, en octubre, las moscas que afectan a la frambuesa ya pueden haber penetrado el fruto, mientras que las heladas, uno de los mayores riesgos de los arándanos, también ya se han producido, por lo que no es posible esperar por los resultados de la licitación que está en curso.

“Los agricultores se quejan de que les es muy difícil contactarse con Indap y sienten que al Estado en general no le interesa lo que pasa con ellos, porque en esta pandemia no han recibido ninguna ayuda, pese a que son importantes para la generación de empleos en la zona”, aseguró la Senadora.

Finalmente, Ximena Rincón planteó que deben los usuarios del Programa de Asesoría Técnica (SAT) de Indap es una ayuda importante para agricultores que ya no son parte de políticas públicas mas intensivas en apoyo estatal como el Prodesal, pero que aún así necesitan de una mano.