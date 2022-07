Crónica 27-07-2022

Piedra Laja, de Chanco al mundo

- A punta de esfuerzo, la familia Paredes Vásquez con la asesoría del Centro de Negocios Sercotec Satélite Cauquenes, impulsan un emprendimiento que hoy tiene proyección internacional.



Lo que parecía ser un cerro más en la cordillera de la costa en la comuna de Chanco en la región del Maule, escondía una insospechada cantidad de materia prima para trabajar la piedra laja. Lista y esperando ser hallada, procesada y comercializada.

El dato lo manejaba la familia Paredes Vázquez; donde Zequiel Paredes y María Elena Vásquez (padres) y sus hijos Pedro, Moisés, Fabián e Isaac decidieron reunir todos sus ahorros y trabajar la idea de dar vida a un negocio en torno a la piedra laja, cuyas proyecciones hasta el momento no estaban en sus cálculos.

Así, fueron más allá y adquirieron parte importante del cerro La Gloria; donde aparte de generar empleo, extraen el material, lo procesan y luego lo entregan a sus compradores a precios muy convenientes que por estos días se han transformado no solo en sus más leales clientes, sino que también en sus principales promotores, “pasando el dato” a nuevos y potenciales interesados.

“El trabajo que hicimos con el Centro de Negocios Sercotec Satélite Cauquenes, que opera la Universidad Santo Tomás Talca, fue vital a la hora de iniciar formalmente nuestras actividades, para formalizar el negocio, dar vida a nuevas actividades y complementar la explotación de la piedra laja que si bien se trabaja en la zona, no todos cuentan con una planta de procesamiento que hemos levantado en medio del cerro y que cuenta con las certificaciones necesarias para cumplir con la normativa vigente en el tema medioambiental”, comenta Isaías Paredes.

A raíz del éxito que ha tenido este emprendimiento familiar, otro de los integrantes, Pedro Paredes, fundó la empresa Manufacturas Paredes Spa.; responsable de la comercialización de la piedra laja en sus diferentes dimensiones y etapas de procesamiento.

Isaías es Ingeniero en Maquinaria Mecánica y Sistema Electrónico y es el principal responsable de haber levantado con sus propias manos, pero siempre apoyado por su familia, gran parte de la planta procesadora en el mismo cerro, preparando actualmente nueva maquinaria para abaratar costos en el negocio. Él es uno de los hermanos que dan vida a este visionario negocio.

De hecho, el agua que utilizan para lavar el producto que llega en bruto y que luego se corta a medida vuelve al río sin ningún tipo de contaminante, asegurando con ello que el vital elemento siga su curso.

“Luego de recibida en bruto la piedra laja, viene el trabajo de seleccionar las piezas por grosor y tamaño, tras lo cual se inicia el proceso de trozarla a medida, etapa que se realiza en una de las máquinas que opera en el lugar. Nada se deshecha. A todo se le encuentra una utilidad y todo se comercializa con diferentes proveedores”, aclara Fabián.

“Un tema importante también es que el trabajo con el Centro de Negocios ha ido abriendo rutas de comercialización; e han generado contactos, participado en exposiciones donde se ha mostrado el producto y concretado ventas y enviado muestras de la piedra en su diferente etapa de proceso tras lo cual se reciben pedidos; y eso ha sido clave para nosotros. Algo que agradecemos mucho y que ha sido vital para potenciarnos como empresa familiar” resalta Moisés Paredes, otro de los hermanos.

El comercio al que apuntan, incluye también arquitectos, paisajistas y abre camino a una venta del más alto nivel y de exigentes estándares, ya que muchas veces deben competir con productos del mismo tipo, pero donde el acabado y resultado final ha hecho inclinar la balanza por su elección.

Quienes deseen contactarlos pueden hacerlo a través de sus redes sociales en Instagram como @manufacturasparedes ; Facebook manufacturasparedes o en el celular +569 39478308.