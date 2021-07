Nacional 17-07-2021

¿Pierde Chile en competitividad?: Análisis al impacto de no ratificar aún el TPP-11 tras aprobación de Perú





Solo tres de las once economías que conforman el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico -más conocido como TPP-11- no lo han ratificado. Y uno de esos países es Chile. El último en confirmar el pacto fue Perú, luego de que el miércoles su Congreso votara por 97 votos a favor, 0 en contra y 9 abstención la ratificación. Hecho que, para algunas voces, genera cierta presión para el país, dado que Perú compite fuertemente con Chile en varios sectores.

Fue a inicios de marzo de 2018, cuando, en una ceremonia encabezada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, los cancilleres de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, sellaron el acuerdo en Viña del Mar. A tres años de aquello, ya son ocho los que lo han ratificado, pero, en el caso de Chile, el tema ha generado un acalorado debate producto de las diferentes visiones en torno al impacto que generaría para el país este tratado. En abril 2019 la iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputados, sin embargo, su tramitación se encuentra congelada en el Senado, pese a insistencia del Gobierno para acelerar su debate.

El TPP-11 permite a Chile ingresar a un comercio con casi 500 millones de personas, reduciendo drásticamente los aranceles entre los países miembros, fortaleciendo de paso la alianza Asia-Pacífico. El grupo representa el 13% del PIB mundial y el 15% del comercio internacional. Sin embargo, los detractores han alzado la voz, advirtiendo que este pacto quitaría soberanía al país en materias ambientales, como derechos de aguas y recursos energéticos. De hecho, senadores de oposición aluden a que los efectos de este pacto para el país no están del todo claros, sumado a que no sería un tema prioritario en medio de la crisis provocada por el covid-19. Según señaló a Emol Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA),"preocupa" el hecho de que Perú haya ratificado el TPP-11. "Eso implica una pérdida de competitividad frente a una nación que produce productos similares a los nuestros, provocando que otros países nos quiten liderazgo y la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones en mercados estratégicos", dijo. Asimismo, aseguró que el TPP-11 "es fundamental para el desarrollo de nuestro sector, ya que mejora el acceso a nuevos y mejores mercados para cerca de 3 mil productos chilenos, de los cuales 1.600 productos son generados por el sector silvoagropecuario (que representan 74 partidas arancelarias) tanto primario como industrial, lo que podría generar más expansión del sector y una mayor oferta de empleos".