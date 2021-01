Opinión 16-01-2021

PILOTAR UN AVION



Cuando Ud. sube a un avión, con ganas de devolverse a la seguridad de la tierra, mira todo con la precaución de quien necesita darse confianza. Si el vuelo será largo, las aprensiones son mayores. Se observa al piloto y su tripulación, los gestos, la tranquilidad, su calma o reacciones. Usualmente la cantidad de horas del comandante al frente del aparato, hace subir la fe en el destino.

No sé que diríamos, o cual sería nuestra reacción si, a través de los parlantes internos de la nave, una voz dijese: “Nuestro piloto hace su primer vuelo transoceánico. Es un hombre joven con ideas nuevas sobre la aeronáutica. Démosle confianza y apoyo”.

Está demás precisar que un alto porcentaje de los viajeros optaría sin mayor dilación por cambiar de boleto. A nadie convencería eso de las “ideas nuevas” o de “la juventud” del hombre que guiará el avión.

Estamos hablando de doscientos a trescientos pasajeros. Es decir, no es una cantidad significativa de gente, pero la descripción de las escasas habilidades del piloto y sus “ideas renovadas” apretaría el estómago de todos.

Ahora, cambiemos el escenario por otro más real: hoy, en el pueblo donde vivo, en el vecino, en la capital provincial, en Santiago o en los extremos del país, se oyen estas mismas expresiones de aspirantes a los cargos públicos de alcaldías, gobernaciones o constituyentes, donde se exhibe la “juventud”, “las ideas nuevas”, “sangre joven” y otras voces altisonantes dignas de una clase de gimnasia o de un club deportivo.

Actores, ex futbolistas, cantantes, a veces gente con pasado de titiriteros (dicho con respeto), damas que alguna vez mostraron su bien dotado cuerpo en un escenario, modelos de abundantes cirugías, entre otros miembros de nuestra fauna humana, se creen perfectamente habilitados intelectualmente, con la sabiduría suficiente y la experiencia más que razonable para dirigir una comuna, una región o escribir una Constitución, que regirá no a doscientos o trescientos habitantes, como los ocupantes del avión, sino que a miles de chilenos. Ese aspirante al municipio debiese conocer la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, desde luego los dictámenes de la Contraloría (que suman miles) y además, en lo posible, ser usuario de su sitio. Entre sus preocupaciones más imperativas, fuera de la salud y la educación (ni más ni menos), le será obligatorio velar por la cultura como primera opción, luego la seguridad pública, es decir dar tranquilidad y paz a sus dirigidos, además de ser el primero en las emergencias.

¿Saben los candidatos a “constituyentes” cuántas cartas fundamentales ha tenido el país? ¿Cuáles son los derechos básicos del hombre? ¿Se van a sentar ante una “hoja en blanco” a divagar y escribir lo que “ellos sueñan” o lo que un estado necesita?

Pero, de la comuna o región que caiga en esas entusiastas manos, o de la Constitución que emerja, nadie puede “bajarse” como sería la opción de los pasajeros que comentábamos al inicio de nuestro artículo.

De esta forma – y con las exigencias actuales, que otorgan la condición de candidato a quien tenga cuarto año medio - un aventurero de la mejor talla y talante puede pararse en el podio de una plaza pública a pregonar sus “ideas”. Después, advertiremos espectáculos como el de un extraño espécimen, cantante de nombre botánico, que asiste al hemiciclo con antenas de mariposa y traje de arlequín o de cierta dignísima congresal que pretende revolotear por la sala con una capa al aire cual heroína, por sólo dar dos ejemplos.

Hasta no hace mucho, en una comuna del centro del país, un alcalde, muy infatuado con su investidura, se hizo confeccionar una “banda alcadicia” y, con ella terciada e instalado en un carruaje de caballos se dirigía al lugar de la ceremonia. Como si lo descrito no fuese suficiente boato, su comitiva era precedida por una banda de músicos. Un emperador romano lo hubiese envidiado.

Hoy asistimos a este circo romano de ideas, postulaciones, promesas, advertencias, amor ilimitado por el “pueblo”, cercanía con la comunidad, amigo de cuanto sujeto se cruza en su camino, frases grandilocuentes lanzadas por las redes sociales, etc. etc.

Pasado este fervor por los más desposeídos, por todos y cada uno de sus electores, y cuando las pompas de jabón se diluyan, como dice Alberto Moravia: “Curiosamente los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado”.

Fue Napoleón quien respondió con esta enigmática frase a quien aludió a su porte físico: “la altura de un gobernante, es la misma del pueblo al que dirige”.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia