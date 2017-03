Nacional 12-03-2017

Piña tras renuncia al CDE: "La decisión no está detonada por la contingencia"

El abogado Juan Ignacio Piña se refirió ayer a las razones de su renuncia al Consejo de Defensa del Estado (CDE) tras el fin de su periodo como presidente, asegurando que su salida del organismo "no está detonada por la contigencia". Según detalló a El Mercurio, "conversé de esto (su renuncia) con la Presidente el 31 de enero (...) y por lo tanto, todas esas especulaciones no tienen ningún sentido".

De esta manera, descartó las versiones que apuntaban al caso Bancard como una de las posibles razones de su decisión. Sobre su gestión, el ex subsecretario de Justicia de Sebastián Piñera afirmó que "creo que me toca entregar un servicio que está funcionando fantásticamente bien", recalcando que "me voy satisfecho".

Por último, dijo que una vez fuera del CDE "llegará el momento de definir" sus próximos desafíos, argumentando que "ahora es el momento de cerrar esto que aún no ha terminado".

Ayer, Piña cumplió su periodo como presidente del Consejo y tras abandonar las oficinas del organismo fue ovacionado por los funcionarios que lo esperaban en la puerta.

"No se va, no se va, Piña no se va! gritaban los trabajadores en el frontis de la oficina de Agustinas. El abogado, en tanto, será reemplazado por María Eugenia Manaud, quien asumirá el cargo este lunes tras ser designada por la Presidenta de la República Michelle Bachelet.