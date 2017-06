Política 20-06-2017

Piñera criticó al gobierno por Hospital de Linares

En su visita a la Región del Maule, que incluyó la tarde del sábado Linares, el ex Presidente y candidato Sebastián Piñera criticó al Gobierno, por lo ocurrido en el Hospital de Linares. Además, mostró su negativa al proyecto de Reforma al Código de Aguas.

La actividad se desarrolló en el Teatro Municipal de Linares, lugar en el cual se reunió con adherentes a su campaña. Emitió un discurso donde enfatizó en estos temas, se despidió cantando una ranchera, pero no se produjeron espacios o puntos de prensa directos con los medios de comunicación locales y nacionales, quienes en su mayoría, no tuvieron acceso a poder realizar preguntas y menos al lugar donde se encontraba el candidato.

Tampoco se logró un diálogo con el Movimiento de Defensa del Achibueno, que de todas maneras se apostó frente al Teatro Municipal de Linares, para recordarle según explicó la vocera, Marisol Acuña, que “en su gobierno se aprobaron las centrales de paso en Río Achibueno, también con el entonces Intendente Rodrigo Galilea, hoy candidato a senador.”

Respecto a los temas del Maule Sur, sólo mediante un comunicado de prensa, Piñera explicó: “Por un ideologismo absurdo el gobierno decidió no hacerlo (el hospital de Linares) por concesión. Se comportan como el perro del hortelano, ese perro que no comía, ni dejaba comer. Las víctimas son los habitantes de Linares. Ahora perdimos cuatro años y costará mucho más caro de lo que se había adjudicado ese mismo Hospital en Linares”.