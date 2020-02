Política 25-02-2020

Piñera pide condenar violencia de cara al Plebiscito: se comprometió a respetar decisión de chilenos





El presidente Sebastián Piñera encabezó este lunes un consejo de gabinete en La Moneda, en la primera actividad tras regresar de sus vacaciones. En la oportunidad, el mandatario reiteró su llamado a un “gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia”.

En una rueda de prensa en los patios del palacio gubernamental y rodeado de sus ministros, Piñera apuntó al orden público de cara al plebiscito de abril próximo.

“Es muy importante tener plena conciencia que necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público para poder tener un plebiscito el 26 de abril, que sea democrático, que sea limpio, transparente”, sostuvo.

A juicio del jefe de Estado, el acuerdo por la paz incluye “no sólo condenar la violencia, venga de donde venga, no sólo defender la democracia y el Estado de Derecho en todo lugar y circunstancia, sino que también condenar a quienes no condenan la violencia”.

Piñera: “Chile ha tenido demasiada violencia”

“Estoy seguro que interpreto a la inmensa mayoría de mis compatriotas al afirmar que Chile ya ha tenido demasiada violencia y que llegó el tiempo de un gran acuerdo contra la violencia, por la democracia y por la paz”, dijo.

“Aquí la linea divisoria no es entre gobierno y oposición, es mucho mas significativa. Es entre aquellos que creen en la democracia y que quieren vivir en paz y aquellos que practican la violencia y quieren destruir nuestra democracia”, señaló.

Al respecto, hizo un llamado “a todos los chilenos, a la sociedad civil y también a los parlamentarios, a avanzar significativamente durante el mes de marzo en los temas que más preocupan e interesan a los chilenos”.

En ese sentido, pidió impulsar la agenda social, en particular, el reajuste de las pensiones, el proyecto de ingreso mínimo garantizado y la reforma a la salud, que incluye además el subsidio a los medicamentos.

Piñera promete respetar resultado del Plebiscito

Por otro lado, el presidente Piñera enfatizó en la necesidad de asegurar el orden público pensando en el Plebiscito del 26 de abril próximo, para contar con un proceso “democrático, limpio y transparente”.

“Todos queremos mejorar, cambiar, modificar, perfeccionar la Constitución y hay dos caminos, los dos igualmente legítimos e igualmente democráticos. Uno es el camino de una convención constitucional, el otro es el camino de la institucionalidad vigente”, indicó.

“El Gobierno está comprometido con impulsar una gran participación de los chilenos y asegurar un Plebiscito democrático, limpio y transparente. Y como es natural, nuestro Gobierno va a garantizar este Plebiscito y también va a respetar la decisión que libre y soberanamente tomemos los chilenos el 26 de abril”, enfatizó.