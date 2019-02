Política 28-02-2019

Piñera presentó Plan Ñuble: "Es la gran diferencia entre los gobiernos que hablan y los que hacen"

Hasta Chillán llegó este miércoles el Presidente Sebastián Piñera quien anunció la implementación del Plan de Desarrollo Regional de Ñuble, criticando a los gobiernos que "hablan y no hacen".

La iniciativa se traduce en más de 5.200 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos en la zona, mientras dure su mandato.

Ante la consulta de un periodista de la zona sobre si estos proyectos correspondían a una idea original del Gobierno actual o del anterior, el Mandatario enfatizó que "algunas de estas ideas, muchas de ellas, tienen raíces en el pasado. Y es bueno que así sea".

"Nosotros no queremos inventar el mundo, las buenas ideas aunque vengan del pasado o de otro Gobierno no por eso dejan de ser buenas ideas", aseveró.

"Puedo anticipar las críticas"

En ese contexto, Piñera afirmó que "ya puedo anticipar las críticas que van a venir de algunos sectores, que mucho de esto ya estaba pensado. Por supuesto que sí, pero no estaba hecho y esa es la gran diferencia entre los gobiernos que hablan y los gobiernos que hacen, entre los gobiernos que prometen y los que cumplen", sostuvo el Presidente.

"Yo estoy convencido de que todas las ideas de este plan son buenas y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que se cumplan en el plazo contemplado", concluyó el mandatario.

Cabe señalar que el dinero irá destinado a la construcción del Hospital Regional y del embalse Punilla, además de la creación de la conexión ferroviaria entre Santiago y Chillán.

El Mandatario confirmó que mañana -después de visitar la Región de los Ríos- se va a trasladar hasta la Región de Aysén -específicamente a Chochrane- para monitorear en terreno la situación en la que se encuentra el incendio forestal, que ha dejado miles de hectáreas quemadas durante las últimas emergencias.