Política 20-02-2019

Piñera se reuniría con parlamentarios europeos que no pudieron entrar a Venezuela en Cúcuta

El Presidente Sebastián Piñera aseguró este martes que la delegación de parlamentarios europeos que no pudieron ingresar a Venezuela le solicitaron una reunión que se desarrollaría este viernes en Cúcuta, Colombia, en donde coincidirán en el evento convocado para ingresar ayuda humanitaria a ese país.



Antes de iniciar el comité político en el Palacio de La Moneda este martes, el Mandatario comentó a los ministros presentas algunos detalles del viaje, con el cual busca reafirmar el compromiso de Chile con la causa encabezada por el presidente encargado del país caribeño, Juan Guaidó.



Piñera relató que el lugar en el que se realizará la convocatoria "es un súper puente, que tiene varias pistas, cuatro pistas por lado" y destacó la seguridad que existirá en la ciudad fronteriza. "No hay ningún riesgo, la presencia de los muchachos va a estar muy resguardada", añadió.



En ese contexto, el jefe de Estado aseveró que "no sé si va a estar el senador Rubio", en referencia al líder republicano que ha encabezado los esfuerzos por sacar a Maduro del poder desde Estados Unidos y mencionó la posibilidad de encontrarse con los legisladores de la Unión Europea.



“También va a llegar a última hora la delegación de los parlamentarios del parlamento europeo, los que no dejaron entrar y pidieron una reunión conmigo", señaló sobre el posible encuentro con los eurodiputados.



El grupo está integrado por Esteban González Pons, vocero de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo (PE); Esther de Lange, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo.

A ellos se suman José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, vicecoordinador de la comisión de asuntos exteriores del PE; Gabriel Mato Adrover, vicepresidente de la delegación América Central y Juan Salafranca, secretario general adjunto del grupo parlamentario PPE.