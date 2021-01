Deporte 14-01-2021

Piscina Fiscal de Talca restringe su uso solo a clubes, asociaciones y talleres del IND





El público tenía la piscina fiscal a disposición de lunes a viernes por las tardes, pero no respetó las medidas sanitarias de distanciamiento físico, lo cual llevó a cerrarla por tiempo indefinido.





La evaluación realizada por el IND respecto a la presencia de la comunidad (adultos, jóvenes y menores de edad) en jardines y medio acuático de la Piscina Fiscal de Talca, sin respetar las recomendaciones del Minsal para estar en este tipo de recintos, obligó a tomar nuevas medidas.

Las personas se desentendieron del respeto que debe haber en tiempos de pandemia, es decir, llegar y retirarse del lugar cubriéndose el rostro con mascarilla, uso de alcohol gel, evitar el saludo físico y, en especial, mantener el distanciamiento social, sobre todo a la hora del baño.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, indicó “nos hemos dado cuenta que los usuarios de este espacio que es la propia comunidad, lamentablemente no respetó las medidas de protección del Covid-19 que tanto se han inculcado. Desde el ingreso al recinto se les orienta que no deben estar muy cerca las personas, es decir, mantener el distanciamiento. Sin embargo, se empezaron a producir aglomeraciones que representan un riesgo para la salud. Estamos viviendo un momento complejo a raíz de la pandemia, por lo cual todos debemos ser responsables consigo mismo y los demás, así que en atención a esto, decidimos cerrar el uso de la piscina para público en general de manera indefinida”, dijo la autoridad del deporte regional.

La medida comienza a regir desde este martes 12 de enero.

La Piscina Fiscal al aire libre, estará solo disponible para las actividades internas del Mindep-IND.

Sobre el particular, el Director Regional (s) del Instituto Nacional del Deporte, Pablo Jiménez Beckdorf, señaló “hace una semana decidimos abrir la piscina al público bajo estrictas medidas sanitarias, pero lamentablemente el comportamiento de los asistentes no ha estado a la altura de la situación que hoy nos afecta. Esto sumado a un aumento considerable de casos en la región y específicamente en Talca, nos deja en un escenario complejo, ya que queremos incentivar el deporte y la práctica deportiva en las personas, pero la salud es lo primero”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

Hoy las circunstancias no están dadas para tener la Piscina Fiscal a disposición del público como venía ocurriendo.

Una gran mayoría de asistentes se desentendió del respeto a las medidas sanitarias, explicó el Director Regional (s) de IND, Pablo Jiménez “se ha tomado la decisión de cerrar la piscina para el acceso a público, quedando restringida a uso exclusivo por parte de clubes, asociaciones, deportistas de alto rendimiento y talleres del IND, con aforos restringidos de acuerdo al Plan Paso a Paso”, por lo cual su uso a partir de esta fecha se destinará a actividades formativas y competitivas.

Es decir, la Piscina Fiscal es cerrada a contar de esta fecha y por tiempo indefinido para el público en general.



NUEVA PLANIFICACIÓN



El ingreso al recinto es por la puerta 3 del Estadio Fiscal, sector de Piscina abierta, en donde toda persona se somete a control en su QR, toma de temperatura y verificación de datos personales.

De esta manera, el recinto reduce su uso en lunes para la UCM, CEM-Taller 1, Club Traypín, DPS-Taller 3 y Club Natal; martes, Club Traypín, DPS-Taller 1, Club Natal y DPS-Taller 2; miércoles, UCM, CEM-Taller 2, Club Traypín y Club Natal; jueves, Club Traypín, DPS-Taller 1, Club Natal y DPS-Taller 2 y viernes, CEM-Taller 1, DPS-Taller 3 y CEM-Taller 2.

Los turnos corresponden entre 8:30 y 9:30 horas; 10:00 a 11:00 y 11:30 a 12:30, en jornada matinal y entre 19:30 y 20:30 horas, al final del día.

El aforo máximo permitido es de 10 personas, incluyendo el entrenador.

Debido a que la ciudad de Talca se encuentra en fase 2 de transición, el fin de semana hay cuarentena total, por lo cual esos días este recinto acuático no funciona.