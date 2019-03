Nacional 06-03-2019

Pisco: Gremio exportador de Perú rechaza propuesta de Chile de reconocer en conjunto la denominación de origen

El presidente de la Asociación de Exportadores de Perú (Adex), Juan Varilias Velásquez, rechazó la propuesta de Chile para lograr el reconocimiento de forma conjunta de la Denominación de Origen (DO) del pisco y del que llama el "aguardiente chileno" en los mercados internacionales. "Es una posición que no aceptaremos porque el Pisco es peruano", enfatizó. Así, según consignó la agencia de noticias Andina, el titular del gremio empresarial comentó que "se otorga la Denominación de Origen porque el cultivo de los insumos está delimitado a un espacio geográfico que en el caso de nuestra 'Bebida de Bandera' es entre Lima y Tacna".