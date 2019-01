Nacional 12-01-2019

Pisqueros tras fallo en India a favor de Perú: "Esto no significa nada para Chile"

India le dio la razón a Perú y, de ahora en adelante, el pisco chileno no podrá ser vendido como "Pisco" en ese país. Es que después de nueve años de litigios, el país vecino será el único en poseer los derechos exclusivos de la denominación de origen de la bebida alcohólica. Algo que en Chile, aparentemente, no preocupa a los líderes de la industria. "El impacto de esto en el mercado chileno es cero (...) India no debe ni importar una sola caja de pisco chileno ni peruano, porque tiene más de un 200% de arancel por una política bien proteccionista. Esto no importa nada para Chile, no significa nada", dijo enfático a Emol el vice presidente de la Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile (Aflechi), Juan Pablo Solís de Ovando.

"Es un país donde no existe importación, entonces más que nada es una movida política. Al final esto hace ruido porque India es un mercado potencial de mil millones de habitantes, pero si tú me preguntas si de aquí a los próximos 10 años pasa algo con esto, yo te digo que nada", recalcó el líder gremial. En ese sentido, Solís de Ovando insistió en que "esto ni siquiera es un precedente, porque nosotros ya tenemos reconocida la denominación de origen del pisco chileno con toda la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, China, Japón, Rusia y casi todos los países donde existe el mayor consumo de bebida espirituosas y estos tratados ya están firmados, no hay manera que lo de India afecte". Pese a negar que la decisión de India pueda perjudicar a Chile, Solís de Ovando señaló que "sólo en el caso de que la política proteccionista de India cambiara, ésto sería un mal precedente porque no es bueno que dentro de una categoría no se reconozca la identidad de una de las variedades".