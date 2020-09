Crónica 13-09-2020

Plagas, alta posibilidad de heladas y producción sustentable: los escenarios a los que se enfrentan los cultivos de manzana actualmente



En su última reunión técnica, el Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca analizó con expertos del área

los desafíos que se plantean para esta fruta que se cultiva principalmente en O’Higgins y Maule,.

Con más de 30 mil hectáreas cultivadas y cerca de nueve millones de toneladas exportadas anualmente,

la manzana es un tema obligado para el mundo del agro en Chile.

El país, es actualmente el principal exportador del hemisferio sur, con una participación del 9% en el mercado

mundial.

El camino hacia ese nivel de importancia productiva y económica no está libre de obstáculos y desafíos, temas abordados en la última reunión técnica del Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca. Uno de los ítems planteados fueron las plagas que constituyen una problemática constante y así lo demuestran las cifras del Servicio

Agrícola y Ganadero y calificadas como “alarmantes”, por Christian Volosky, jefe de la Línea de Insecticidas de

Anasac.

“Las plagas cuaternarias, es decir, las que por su sola presencia van a ser motivo de rechazo (comercial) de la fruta, tienen alta presencia en las manzanas. Representan el 36 por ciento de los rechazos cuarentenarios totales y las peras un cuatro por ciento, es decir, entre las dos tenemos 40 por ciento de rechazos, tres veces más que en la uva”, indicó Volosky.

Al revisar los números por agente causal, mostró que las especies siguen siendo las mismas desde hace varias temporadas. Una de ellas es el llamado ´chanchito blanco´ presente en tres millones de cajas rechazadas en las últimas cuatro temporadas. “Eso nos indica que no tenemos claridad de cómo controlarlo”, pues existen entre seis y siete especies asociadas con características y respuestas diversas.

Una de las plagas más complejas y que causó graves daños hace casi una década, es la Escama de San José, causada por Quadraspidiotus perniciosus y presente en 488 mil 871 lotes de fruta.

“Los problemas eran explosivos e, incluso, se llegó a sospechar de una resistencia, pero con la incorporación

de una molécula reguladora del crecimiento, hemos visto una disminución interesante de su población”, aseguró

el profesional.

Según el experto, lo complejo de la situación es que “las alternativas de control son reducidas y son escasos los grupos químicos eficientes y, además, hay un bajo recambio de las moléculas de insecticidas”.

Paralelo a esos agentes patógenos, la producción de manzana no ha quedado ajena a la pandemia, la que,

a juicio de Joaquín Pavez, presidente de la Corporación PromaNova y Crop Manager de Frutales de Anasac,

ha obligado a asumir varios desafíos.

“Debemos darle valor a la fruta chilena y salir de ser un commodities y generar identidad, para ello debemos

orientarnos a lo que quiere el consumidor, por eso debemos trabajar hacia la obtención de variedades propias

orientadas a nuestros mercados objetivos como Asia y la Unión Europea”, manifestó.

Añadió que “dentro de esta identidad es importante plantear la idea de las frutas cero residuos y un gran volumen deber ir hacia la producción sustentable. Creo que informar al consumir respecto al proceso de producción

será siempre una ventaja”. En ello, indicó, es fundamental la inteligencia artificial y otros sistemas tecnológicos porque permiten trabajar con la precisión requerida.

Para Pavez, debido a que la tendencia es buscar la salud en los alimentos naturales por los múltiples estudios que han comprobado los beneficios de la fruta, “asociar la manzana a un alimento sano es fundamental para mantener o aumentar el consumo, especialmente en los jóvenes