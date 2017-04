Opinión 09-04-2017

Plan de construcción de hospitales

En relación a las últimas informaciones conocidas respecto al plan de gobierno referente a infraestructura hospitalaria, recuerdo que el proyecto originalmente comprometido incluía 2.390 camas, destinadas para pacientes críticos y agudos médico quirúrgico, indispensable entre otras cosas, para la resolución de listas de esperas quirúrgicas y no quirúrgicas.

Ese plan posteriormente fue modificado dos veces, y ahora vemos que la reciente puesta en marcha de cuatro recintos aporta 119 camas, lo que representa un 5% del plan original. Sin embargo, eso no es lo más grave. Lo más crítico de todo es que estas camas no contribuyen a resolver problemas sanitarios de ningún tipo, ni las dificultades que tiene la población del sistema público para acceder a atención oportuna y de calidad y, peor aún, no ayudan a la recepción y desarrollo de médicos especialistas actualmente en formación.

Así las cosas, no tendrán impacto en reducir listas de espera, ni contribuirán a mejorar el comportamiento nacional de camas ante la OCDE y, nuestro déficit continuará a costa de la salud de nuestros pacientes.





(Luis Castillo Fuenzalida

Ex Subsecretario de Redes Asistenciales

Decano Facultad Medicina USS)