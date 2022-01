Deportes 20-01-2022

Plan de formación imparte seleccionador nacional de básquetbol en Constitución



Durante la presente semana se están realizando novedosas actividades a cargo de esa Ilustre Municipalidad, apoyadas por el Instituto Nacional del Deporte de la región del Maule.



Un denominado “torneo de básquetbol verano 2022”, incluye el calendario de iniciativas de promoción del deporte en época estival impulsadas por esa Corporación Edilicia.

El evento dirigido a menores, jóvenes y personas adultas, tiene como principal invitado al seleccionador nacional de origen argentino, Cristián Santander Lavado.

El trasandino se encuentra trabajando desde septiembre de 2019 con la Federación chilena de la especialidad, tras un exitoso paso como técnico de la selección femenina de Argentina y en el banquillo del Club Sampaio Basquete do Brasil, también nivel femenino, en donde se proclamó campeón de la Liga LBF.

Cristián Santander está a cargo de la selección chilena sub-17 que realiza por estos días un concentrado en la ciudad-balneario, visualizando a su vez, nuevos valores que pudieran sumarse al proceso.





VALORACIÓN





En la pista del Liceo de Constitución se realizó un torneo reservado para menores con presencia de quintetos que arribaron desde varios puntos de la región y el país, lo que valoró el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, Sebastián Pino Sáez “que se fomente el deporte y el básquetbol en Constitución, que tiene la infraestructura, es sumamente importante. Este es un polo en desarrollo. Hay clubes y talleres de más de 100 niños, lo cual es bastante importante y tenemos un buen futuro”, indicó.

Por su parte, la encargada de actividades deportivas del verano en Constitución, Maryorett Madrigal apuntó “este es un torneo formativo de básquetbol, en las categorías sub-8 y sub-11. La idea es que los niños tengan un día lleno de deporte y que vengan a pasarlo bien. El apoyo del IND ha sido fundamental, desde la primera instancia que comenzamos en el verano maulino. Estamos constantemente recibiendo su ayuda y esperamos seguir trabajando de la mano durante todo este 2022”.

Concluida la jornada, la jugadora María Cristina Campos expresó “mi objetivo es venir a jugar, obviamente porque me he esforzado y he dado todo lo mejor de mí para llegar hasta acá y vengo a jugar y disfrutar. Me parece muy bien esta actividad, porque es una forma de no aburrirse y no estar tanto encerrado”.





CUADRANGULARES PARA MENORES





También se contempla efectuar dos cuadrangulares.

Uno en categoría U-13 y otro en categoría U-17, damas y varones, además una competencia adultos en donde se sumará la selección nacional sub-17.

El Director Regional de IND, Sebastián Pino, quien fuera basquetbolista profesional de Deportivo Español, compartió uno de los entrenamientos con el joven plantel, siguiendo con atención las indicaciones técnicas que se les impartían.

Sobre estas iniciativas, el head coach Cristián Santander dijo “es muy importante que en la región y en la comuna de Constitución pueda haber un torneo donde los niños se expresen. Que comiencen a crear los primeros hábitos de competencia, así que muy contentos de estar acá y ayudar en que la difusión del básquetbol sea cada vez mayor”.

Con relación al trabajo que se está desarrollando región por región, el seleccionador nacional recalcó “estamos recorriendo diferentes rincones del país. En todos tratamos de incentivar que desde los más pequeños pueda haber más básquetbol. Estamos ayudando en eso y tratando de que podamos crecer entre todos”, concluyó.