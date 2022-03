Opinión 10-03-2022

Plan Nacional de Restauración de Paisajes: Una excelente noticia para Chile

El Plan Nacional de Restauración de Paisajes, dado a conocer recientemente, es una meta ambiciosa y positiva para el país, que busca restaurar, proteger y conservar nuestros paisajes y ecosistemas. De este modo, se incorpora al proceso la restauración un millón de hectáreas de paisajes estratégicos, priorizando aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental.



Lo que viene ahora es un trabajo arduo en relación a cómo se concreta este plan en la práctica, donde serán claves los compromisos no solo del sector público, sino que también de los privados, a través de acciones concretas que protejan y adicionen biodiversidad como la restauración y el rewilding. Un punto no menor, considerando que si a la fecha se lograra conservar todas las áreas naturales del planeta, de todas formas ya no sería suficiente para absorber todo el carbono necesario para detener el calentamiento global. La urgencia es además de conservar, regenerar más bosques, más áreas naturales y aumentar las superficies verdes del planeta, ya que finalmente lo que necesitamos combatir es la crisis de extinción de especies, que avanza aceleradamente.



Diego Varela, socio fundador de Biósfera Austral.