Opinión 11-09-2020

Plan paso a paso chile se recupera



Recientemente, el Presidente Sebastián Piñera anunció el Plan Paso a Paso Chile Se Recupera que busca reactivar la economía, recuperar 1.800.000 empleos que se han perdido y 700 mil que se encuentran suspendidos, haciéndose cargo así del complejo momento que están viviendo miles de familias en el país como consecuencia de la pandemia.

Este Plan tiene cuatro grandes pilares: Primero, crear y recuperar empleos; segundo, promover e incentivar la inversión; tercero, apoyar e impulsar a las pymes; y cuarto, agilizar y simplificar los permisos y la burocracia.

Respecto al primer pilar, como Gobierno lanzaremos un Plan de Subsidios e Incentivos a la Creación y Recuperación de Empleos por hasta US$ 2.000 millones, con el cual esperamos beneficiar a cerca de 1 millón de trabajadores.

En cuanto al segundo pilar, implementaremos un Plan de Inversión Pública por US$ 34 mil millones para el período 2020-2021 y que implicará la creación de 250 mil puestos de trabajo.

Quiero destacar que como Ministerio de Economía tenemos un importante rol en los dos últimos pilares de este Plan Paso a Paso Chile se Recupera.

En ese sentido, el tercer pilar incluye diversas iniciativas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas que ya están siendo implementadas a través de nuestros servicios relacionados. Por ejemplo, están los créditos Fogain y Mipyme de Corfo. Asimismo, están los subsidios del Programa de Apoyo para la Reactivación (PAR) también de Corfo y Reactívate de Sercotec. Además, esperamos que prontamente entre en funcionamiento el Fondo Crece.

Por último, el cuarto pilar contempla un conjunto de iniciativas que también están siendo trabajadas en nuestra cartera para agilizar trámites y disminuir la burocracia, como el perfeccionamiento del portal Tu Empresa En Un Día, la creación de la oficina GPS para las Pymes y la modernización de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, entre otras medidas.



Todo lo anterior, nos desafía como Gobierno y en particular como Ministerio de Economía a seguir trabajando día a día con más apremio para la reactivación social y económica de las personas, de nuestras pymes y de todo Chile. Por ello, quiero invitarlos a visitar el sitio web www.elijopyme.cl y puedan conocer todas las medidas que estamos impulsando para la recuperación de nuestro país.



(Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Esteban Carrasco)