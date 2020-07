Deporte 31-07-2020

Plan Paso a Paso entrega recomendaciones para la actividad física



La Región del Maule se encuentra en fase 3 de Preparación, mientras que la ciudad de Curicó sigue en fase 1, es decir, Cuarentena. La pandemia por Covid-19 no ha terminado.





En desarrollo se encuentra el Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, que en materia deportiva busca de forma gradual el retorno de la actividad física, tras largo tiempo de confinamiento de las personas producto de la pandemia por Covid-19.

La ciudad de Curicó permanece en cuarentena, es decir en fase 1.

Aquello significa prohibición de realizar actividades deportivas al aire libre y prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos al público.

Como medida excepcional, el Mindep autorizó al Club Provincial Curicó a contar con un permiso único especial para el desplazamiento de sus futbolistas al lugar de entrenamiento y respectivos domicilios.

El resto de la Región del Maule se encuentra en fase 3 del Plan Paso a Paso denominada “Preparación”.

Para la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez “en esta fase se autoriza realizar actividades deportivas en lugares públicos y privados. Para aquellas personas que sean de naturaleza colectiva, concentrarse con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 personas en lugares abiertos, sin público. Además, se mantiene la prohibición de gimnasios abiertos al público. Es importante ser muy responsable consigo mismo y los demás. Hay que priorizar la salud de las personas que permitan evitar contagios de Covid-19. Todos debemos cuidarnos. Hay que tomar consciencia que la pandemia no ha terminado y todos debemos respetar las medidas impartidas por la autoridad sanitaria”, dijo la autoridad del deporte regional.

El uso se mascarilla es obligatorio, excepto mientras se desarrolla la actividad deportiva.

Mantener el distanciamiento deportivo, es decir:



Caminata o actividades en el lugar: 5 metros de distancia de otra persona en todas las direcciones.

Trote a baja‐mediana intensidad/velocidad (hasta 14 km/h): al menos 10 metros de distancia estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

Trote a alta intensidad/velocidad (sobre 14 km/h): al menos 20 metros de distancia estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

Ciclismo a baja‐mediana intensidad/velocidad (hasta 14 km/h): al menos 10 metros de distancia estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

Ciclismo a alta intensidad/velocidad (sobre 14 km/h): al menos 20 metros de distancia estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

Retorno progresivo: realizar actividades con una intensidad moderada y aumentando poco a poco sus niveles de exigencia.

Deporte de manera individual y al aire libre: si entrenas en parques o plazas, hazlo de forma individual para minimizar los riesgos de contagio.

No usar bebederos de agua, sino utilizar una botella de agua personal y evitar el uso de mobiliario público, tales como juegos infantiles, bancas, estaciones de ejercicios, entre otros.