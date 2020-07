Social 24-07-2020

Plan Paso a Paso: experto plantea que es necesario no bajar los brazos en el autocuidado



El epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez, sostuvo que hay que mantener acciones como el lavado de manos, el distanciamiento físico y uso de mascarillas.

Un llamado a mantener los protocolos para prevenir el contagio del COVID-19, en el contexto de la iniciativa gubernamental “Paso a paso nos cuidamos”, hizo el director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez. El epidemiólogo sostuvo que mientras no exista un tratamiento o mecanismos definitivos para evitar la enfermedad, debemos mantener algunas medidas de autocuidado, como no salir de la casa si no es necesario, realizar el lavado de manos, mantener el distanciamiento físico y usar mascarillas, entre otros.



A juicio profesional, es prioritario continuar realizando estas acciones a fin de prevenir los riesgos que supone el contagio de Coronavirus: “Es clave mencionar que mientras no haya un tratamiento específico y una vacuna, no debemos bajar los brazos. Tenemos que seguir manteniendo algunas medidas de autocuidado que ya conocemos”.



Agregó que la autoridad, a través de este plan, está aplicando 22 medidas de restricción dentro del país, de las cuales 11 son de responsabilidad personal – como el uso de mascarilla- y la otra mitad de funcionamiento específico, como la cuarentena de las ciudades y el cierre de cines.

“El plan tiene en cuenta variables adicionales que se deben considerar: los indicadores epidemiológicos, como por ejemplo el número casos nuevos o la incidencia que está ocurriendo en determinada zona; la ocupación de la red asistencial y la trazabilidad, es decir si soy capaz de identificar los contactos estrechos de alguien diagnosticado positivo. A estos factores se suma un diagnóstico territorial de manera particular que será llevado a cabo por cada gobierno local”, dijo.

Jiménez indicó que “Paso a paso nos cuidamos” considera cinco fases: la “Cuarentena” en la que se limita la movilidad; la “Transición”, en la que entre otros, se levanta el confinamiento durante el fin de semana, pero se restringen las reuniones sociales a no más de 10 personas; una tercera fase denominada “Preparación”, en la que se mantienen las restricciones pero respetando las normas sanitarias; la fase cuatro que es la “Apertura Inicial” en la que, por ejemplo, se puede ir restaurantes y hacer actividades deportivas bajo estrictos protocolos; y la fase cinco que es la “Apertura Avanzada”, en la que se aumenta el aforo con parámetros de rigurosidad en el cuidado.



“Este plan si bien no se implementará de un día para otro, se hará en función de los indicadores como los factores epidemiológicos, la ocupación de la red asistencial y la trazabilidad. Estas fases pueden ser reversibles, pudiendo volver a una fase anterior. Eso dependerá como nos van acompañando las variables”, sostuvo el director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca.