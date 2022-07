Crónica 27-07-2022

Plan ‘Seguimos cuidándonos paso a paso’: Provincia de Linares retrocede a fase de medio impacto sanitario a partir del jueves





Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque junto a la seremi de Salud, María Gloria Icaza, recalcaron que la pandemia no ha terminado y que el autocuidado sigue siendo fundamental para prevenir el Covid-19.



A contar de este jueves las ocho comunas de la Provincia de Linares retrocederán a fase amarilla del Plan ‘Seguimos Cuidándonos, paso a paso’. Así lo informó el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, quien hizo un llamado a mantener las medidas sanitarias.



“La pandemia aún no ha terminado, por lo que hago un llamado principalmente al autocuidado. Debemos seguir usando mascarilla, alcohol gel, respetando el distanciamiento físico y evitar exponernos a situaciones que puedan ser riesgosas”, sostuvo el representante del Presidente Gabriel Boric en el Maule.



Las comunas que retrocederán desde el jueves son: Linares, Colbún, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas.



Por su parte, la seremi de Salud, Maria Gloria Icaza, dijo que “desde este jueves, la Provincia de Linares se suma a la fase de medio impacto sanitario. Esto, porque la velocidad de reproducción, o sea, las posibilidades de contagio del Maule son superiores a las del nivel nacional”.



La autoridad sanitaria, mostró su inquietud por el alto nivel de ocupación del Hospital de Linares que llegó al 81% de su capacidad. “A las personas que den positivo, les ofrecemos la posibilidad de la utilización de residencias sanitarias y lo que es muy importante, es que mantengamos o adquiramos nuestra dosis de refuerzo contra Covid-19, ya que en la provincia hay varias comunas que se encuentran en niveles de vacunación de refuerzo bajo, como son San Javier, Longaví, Linares y Parral”, recalcó.



FASE DE MEDIO IMPACTO SANITARIO



La jefa de la cartera regional de Salud, explicó que “en esta fase de medio impacto continúa la exigencia del uso mascarilla en todos los lugares cerrados y, por supuesto, en los lugares abiertos donde no se puede estar a más de un metro de las personas. La exigencia del pase de movilidad en los lugares de comercio también está vigente, en los espacios cerrados, y en general hay una restricción de los aforos”.







Las medidas que se implementan en esta etapa son:



– El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de más de 1 metro.



– Se exigirá el pase de movilidad.



– En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio.



– Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto permite la distancia física.