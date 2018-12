Política 27-12-2018

Plan universal y compensación por riesgo en debate por reforma a las Isapres

No perder más tiempo. Esa es la consigna bajo la cual están trabajando los integrantes de la Comisión de Salud respecto a la necesidad de contar con una legislación que regule el quehacer de las Isapres.

En la última sesión, el ministro de Salud, Emilio Santelices presentó los elementos fundamentales de una indicación sustitutiva que ingresará el Ejecutivo en los próximos días. Ésta busca actualizar el texto del mensaje –en segundo trámite- que modifica el Sistema Privado, incorporando un Plan Garantizado (PGS), más conocido como reforma a las Isapres, presentado en el 2011 y tramitado hasta el 2017.

Considerando que el secretario de Estado no entregó una fecha determinada para la presentación de la citada indicación sustitutiva, la Comisión acordó seguir con la votación de la moción, en primer trámite, que deroga la tabla de factores de riesgo para la fijación de precios de las Isapres (Boletín N° 12146-11). De hecho, en la jornada se aprobó en particular el texto, por lo cual pasará a Sala.