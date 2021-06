Política 24-06-2021

Plantean a senador Juan Castro propuestas para reactivar comercio



Luego de las ayudas entregadas por el Gobierno, las restricciones en cuanto a los espacios, aforos y cuarentenas, el senador Juan Castro Prieto, se reunió con integrantes y el presidente de la Cámara de Comercio de la capital maulina, quienes le pidieron apoyo y manifestaron su descontento frente a las medidas que se han tomado con respecto a su rubro.

“El comercio en la ciudad de Talca está cansado del tema de las cuarentenas y de los aforos, mientras las grandes tiendas tienen un inmenso aforo y no hay ningún control sobre ellas, para nosotros las MIPYMES, tenemos que estar con una persona por cada ocho metros cuadrados incluyendo al dependiente. Por otra parte, mientras nosotros como comercio tenemos un protocolo estrictísimo, paralelamente el comercio informal que crece cada día, no tiene ningún control de ningún tipo, no paga impuestos, no tributa, no contrata personal, se instala en los mejores lugares y además el gobierno les da recursos económicos, es decir no logramos entender, ¿por qué a nosotros se nos aplica una ley y al resto se le aplica otra?”, afirmó Fernando Jiménez Espinoza, presidente de la Cámara de Comercio de Talca.

Agregando que estaba muy satisfecho luego de la reunión con el parlamentario de la Cámara Alta, “él nos dio luces de lo que posiblemente viene, esperamos que pueda presionar al Gobierno desde el punto de vista de la renovación del estado de emergencia.