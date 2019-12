Política 27-12-2019

Plantean buscar vía para resolver deuda histórica con el profesorado

Por 135votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 636, que solicita al Presidente de la República que instruya a los ministros de Educación y de Hacienda, explorar todos los mecanismos posibles a fin de actualizar el catastro y buscar el financiamiento necesario para lograr entregar un bono reparatorio y de reconocimiento no heredable, mensual, a los docentes traspasados entre el año 1981 y 1986, desde la cartera de Educación a las municipalidades.

En la resolución se recuerda que, por años, el Colegio de Profesores ha expuesto a las distintas autoridades la necesidad de poner fin a la denominada deuda histórica que les afecta, la cual apunta al desconocimiento por parte del Estado chileno del reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del DL 3.551, que estableció un reajuste de hasta un 90% del sueldo base para todos los funcionarios públicos, luego del traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios.

El texto destaca que el reajuste acordado fue desconocido por los nuevos sostenedores y los docentes no recibieron el beneficio, dañando no solo sus ingresos mensuales, sino, además, sus futuras pensiones.

"Según los cálculos del Colegio de Profesores, habría 93.089 docente afectados por la deuda histórica, 61.353 de la enseñanza básica y 31.736 de la enseñanza media, y sus pérdidas por el incumplimiento en el pago de la asignación serían del orden del 30% de sus sueldos. En vista de lo mencionado, una operación aproximada concluye que el monto adeudado a los profesores alcanzaría los 14 mil millones de dólares", se acota.