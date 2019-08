Nacional 01-08-2019

Plantean comisión investigadora por falta de fiscalización en pago de contribuciones

Un grupo de parlamentarios evalúa impulsar una comisión investigadora debido a la falta de fiscalización en el pago de contribuciones por viviendas.

Esto luego de conocerse una investigación periodística de Informe Especial, de TVN, que reveló que hay lujosas casas en terrenos que figuran catalogados como"agrícolas" o "sitios eriazos", por lo que no pagan los montos que les corresponden.

En ese sentido, en el reportaje se mostró la situación de una casona en Vitacura, de 1.800 metros cuadrados, que por estar registrada como "agrícola" paga sólo 566 mil pesos por trimestre, cuando un terreno de sus características en la misma zona, debería pagar hasta 733 millones de pesos al año.

La situación ya había sido denunciada en 2013 por Ciper, quienes acusaron unos terrenos de la familia Matte en la comuna de Lo Barnechea.

Al respecto, el alcalde Felipe Guevara aseguró que actualmente no existen casos y que hay fiscalización permanente, aunque también falta de recursos.

"Los municipios somos depositarios de ese impuesto, no lo cobramos, no lo fijamos, y sí fiscalizamos para que las propiedades estén siempre en orden y regularizadas como corresponden", manifestó Guevara.

Sin embargo, la autoridad comunal agregó que "los recursos son siempre insuficientes, Chile es un país donde los municipios son realmente muy pobres. El 15 por ciento de los ingresos de la nación se distribuyen a través de los municipios, Chile está realmente muy atrasado en materia de financiamiento local".