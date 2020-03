Política 10-03-2020

Plantean extender el programa "Yo Elijo mi PC" a todos los alumnos de 7° básico





Por 136 votos a favor y once abstenciones, la Sala de la Cámara respaldó la resolución 685, que solicita Presidente de la República extender el programa "Yo elijo mi pc" a todos los alumnos de séptimo básico de colegios particulares subvencionados.



Para los autores de la propuesta, no cabe duda que el programa "Yo elijo mi PC" es necesario y está orientado a los fines correctos. Sin embargo, estiman que las aprensiones surgen cuando ven que el programa solo beneficia a alumnos que se encuentren dentro del 40% de la población más vulnerable del país y que tengan promedio superior a 5.9.



Si bien dicen comprender que aquello es un premio a la excelencia y al esfuerzo, destacan que los procesos de alfabetización digital y la brecha en este ámbito deben combatirse "con políticas públicas y programas que no constituyan premios para un sector de la población", dada la transcendencia de la materia. "En efecto, la clase media es el sector de la población -generalmente- más olvidado al momento de implementar planes y programas", sentencian.



En este sentido, el presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al Ejecutivo la ampliación del programa "yo elijo mi PC" a todos los alumnos que cursan séptimo básico en colegios particulares subvencionados, sin distinción de nota o porcentaje de vulnerabilidad, como ocurre con los colegios municipales.