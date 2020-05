Política 06-05-2020

Plantean medidas tributarias para apoyar a agricultores durante la crisis del covid-19



Con 134 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 988, que propone que, en el caso de pequeños y medianos agricultores, se considere para establecer la base imponible el valor del avalúo fiscal vigente al 31 de diciembre de 2019, para el cálculo del impuesto a pagar en renta presunta.

Como se explica en el documento, la renta presunta es aquella que para fines tributarios de la Ley sobre Impuesto a la Renta se presume a partir del avalúo fiscal de los inmuebles agrícolas y no agrícolas; el valor de tasación de los vehículos; y el valor anual de las ventas de productos mineros.

A estos valores se les otorga un porcentaje previsto en la ley, con el fin de obtener la base sobre la cual se aplicará el Impuesto a la Renta.

De dicha forma, bajo el régimen de renta presunta, los impuestos se pagan de acuerdo a lo que determina la ley y no según los resultados reales obtenidos. “Si bien es cierto que quienes se acogen a este régimen tributario conocen de antemano que el impuesto pagado no dice relación con las utilidades que hayan tenido en el ejercicio, no es menos cierto que, en los últimos años, el aumento en el avalúo fiscal ha sido notorio”, señala el documento.