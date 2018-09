Deporte 07-09-2018

Plantel albirrojo viaja a Mejillones con la ilusión intacta de sumar tres puntos

Una nueva final vivirán los dirigidos por Rubén Martínez, en la búsqueda de la clasificación a la liguilla final. No hay margen de error, una frase cliché que se repite constantemente en el camarín.

Esta vez no sólo tendrán que jugar frente a Mejillones, equipo que no ha tenido una buena campaña. Suman escasos 11 puntos, son uno de los colistas en la tabla de posiciones de la Tercera A. Pero, este tema lo conversaron en la previa de este duelo de mañana en Mejillones. A no confiarse porque no quieren que se repita la historia de Tomas Greig, donde los linarenses cayeron en Rancagua ante un equipo que no mostró nada en la cancha, pero que les ganó el partido.

COMO LLEGAN LOS “TOROS”

Una semana de trabajo que fue tranquila y donde los albirrojos debieron preparar el “once” titular en cancha sintética fuera de nuestra ciudad ya que Linares carece de este tipo de superficie. Martínez, no quedó contento con la práctica y realizó varias modificaciones para encontrar a quienes estarán desde el primer minuto mañana en el norte, donde no sólo tendrán que luchar con el equipo local sino también contra el viento y la temperatura.

El estratega no contará con Edgar Saldaña, quien fue expulsado en el partido anterior ante Trasandino, por doble amonestación. Dos serían las novedades que presentaría el “depo” para su compromiso. Alineación que fue confirmada y ratificada por el técnico Rubén Martínez.

LOS TITULARES

Con línea de tres ingresará Deportes Linares al césped sintético del municipal de Mejillones. En la portería se mantiene quien está cumpliendo una excelente actuación, David Pérez; Bastián Irribarra, quien regresa a la titularidad; Alejandro Fariña y Marco Arriagada. En línea media retorna Diego Fuentes, Lucas Mondaca, centralizado, por la derecha Mauricio Iturra; más arriba Felipe Tenorio y en busca del gol albirrojo estarán Julio Castro por el medio; Y por los extremos la artillería de los nacidos en casa el “bíblico” Aarón Araya y Eliacer Pérez.

La única duda hasta el momento sería la evolución del estado gripal de Marco Arriagada. Si no se recupera asumiría ese puesto Darwin Torres.

Martínez, confirmó que no va de paseo a Mejillones, quiere sumar los tres puntos. Por esta razón buscó más profundidad y pone todas sus fichas apostando a la rapidez y la habilidad de los delanteros que son muy eléctricos y que se acomodan a una cancha con esta superficie de pasto sintético. “Son jugadores que no harán muchos fouls, para nosotros es importante porque nos estamos haciendo fuerte en los balones detenidos y aéreos los que nos dan una nueva opción para convertir”, señaló el estratega.

Los albirrojos viajan mañana de madrugada, para llegar aproximadamente a las 08:00 al hotel, luego un descanso. A las 13:00 horas está programado el almuerzo y a las 16:00 horas el partido frente a Mejillones.

En la primera rueda, partido disputado en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, en el mes de mayo el triunfo fue para el “depo” por 2 a 0, con anotaciones de Felipe Tenorio, a los 14 minutos. En tanto que la segunda conquista fue obra de Edgar Saldaña, a los 83 minutos. Lamentablemente Saldaña, no podrá estar en el duelo de mañana por la expulsión sufrida frente a Trasandino. En aquella ocasión el equipo albirrojo, era dirigido técnicamente por Manuel “monono” González.



CARTELERA

Todos los duelos de la fecha número 22 del futbol de Tercera División, se disputarán este sábado en los diferentes estadios. Esta vez quedara libre el equipo de Rancagua Sur.

12:00 horas Municipal Santiago – Osorno

16:00 horas Mejillones - D. Linares

16:00 horas Colina - Real San Joaquín

16:30 horas Trasandino – Salamanca

17:00 horas Ovalle – Limache

18:00 horas Tomas Greig – Macul

19:30 horas Rengo – Lautaro



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo