Crónica 07-04-2017

Planteó en ceremonia de inauguración del Año Académico 2017: Rector UTALCA: ¿Qué queda hoy de la Reforma a la Educación Superior?

Álvaro Rojas advirtió que a siete meses de la próxima elección presidencial, el avance registrado por la iniciativa -como proceso de transformación profunda-, “es tremendamente insatisfactorio”.



Un severo cuestionamiento a los numerosos cambios que ha experimentado desde su anuncio la Reforma a la Educación Superior, realizó el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, durante el discurso que pronunció para dar inicio al Año Académico 2017 de la Casa de Estudios.



Durante la ceremonia, que contó con la presencia del Intendente, Pablo Meza, entre otras altas autoridades regionales, y la clase magistral “Avances y brechas: mujeres y la desigualdad en Chile” a cargo de la destacada economista Andrea Repetto, Rojas señaló que las expectativas de una gran reforma a la educación nacional se han ido diluyendo de forma progresiva, fundamentalmente debido a factores económicos, estructurales, político, ideológicos y de gestión.



“Cambios y variaciones del modelo o trasformaciones más profundas han sido la permanente tensión doctrinaria de los gobiernos post dictadura”, afirmó.



En ese escenario, y ya entrando en el terreno de los cambios anunciados para el sistema de educación superior, Rojas reparó en que de los integrantes del equipo técnico y político original que se abocó al diseño de los mismos, “no queda ninguno en la gestión de la iniciativa”.



Más aún, observó que incluso el liderazgo del proyecto ha ido cambiando de ámbito administrativo. “Originalmente, estuvo radicado en el propio ministerio de Educación, luego compartido entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y Educación y, más recientemente, en el de Hacienda”, recordó.



“¿Qué queda hoy día de la Reforma a la Educación Superior original, cuyos principales contenidos, en particular los relativos a la regulación, aseguramiento de calidad y financiamiento, fueron demandados ya desde la vuelta a la democracia?”, fue la interrogante que planteó el rector de la UTALCA.



A reglón seguido, Rojas advirtió que a siete meses de la próxima elección presidencial, el avance registrado por la iniciativa -como proceso de transformación profunda-, “es tremendamente insatisfactorio, toda vez que a la fecha no tiene otro progreso que mostrar que la gratuidad para los cinco primeros deciles”.



“Utilizo la palabra ‘avance principal’ para referirme a la gratuidad y no lo menciono como logro, ya que la gratuidad es dependiente de la Ley de Presupuesto del sector público, es decir, una Ley que consiste en una estimación financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año determinado. Su vigencia es anual y sujeta a modificaciones y cambios”, subrayó.