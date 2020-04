Deporte 15-04-2020

Plazo fatal: Jugadores albirrojos esperan cancelación de sueldos esta jornada



Dirigentes esperan cumplir con este compromiso

Este es un día clave para Deportes Linares. El presidente de la institución Marcos Álvarez , quien está a cargo de la negociación con los jugadores, deberá cumplir con la cancelación de los sueldos al plantel albirrojo.

Al respecto, indicó que “esperamos cancelar el mes de marzo completo a los jugadores , pero los próximos meses la institución es inviable ya que no tenemos de donde sacar recursos y esta situación nos tiene bastante complicados, porque no podemos sostener un club ya que no tenemos dinero para pagar los compromisos con los jugadores , cuerpo técnico , administrativos , proveedores y alimentación. Sé que algunos jugadores tomaron un camino errado, pero es comprensible. La gente tiene un mal concepto de la sociedad, porque ésta se compone en dos partes las cuales hacen un capital de funcionamiento. La Sociedad Lister Rossel no ha sido capaz de generar ingresos porque su único giro es el fútbol y como no esté este producto, no hay dineros. Para poder resolver este momento existen dos vías: la primera es que la pérdida de la crisis financiera de fin de año, se repartan las deudas, según los porcentajes accionarios, y el otro camino es que exista un aumento de capital que nos permita a nosotros poder funcionar y vender un par de acciones para que haya ingreso de dinero. Entonces la Sociedad la compone el club en un 40% y la otra parte que tiene un 60%. La verdad es que no espero nada de la ANFP y del SIFUT, que sólo presiona, pero, no aportan en nada. Nosotros la semana pasada enviamos una carta al ente rector del fútbol chileno, donde los clubes de la Segunda Profesional dejaron bien claro cuál era su postura. Si de aquí a julio no hay novedades con respecto al reinicio del torneo, y aunque en rigor el campeonato no se ha iniciado, como máximo plazo está el mes de agosto. De lo contrario, nosotros vamos a dar por finalizado el campeonato de Segunda División, no compitiendo. Este escenario empeoraría porque de aquí a esa fecha no tendríamos recursos, donde la única solución sería finiquitar a todos los jugadores y que se vayan para sus respectivos hogares. La verdad que nosotros no pretendemos hacer eso, porque sabemos que para ellos esto es su único ingreso”.

ALCALDE

Uno de los aspectos importantes de ingreso para los albirrojos es la subvención municipal que son 80 millones de pesos , dividido en 8 cuotas de 8 millones de pesos , de los cuales ya se han cancelado dos , pero el alcalde Mario Meza Vásquez ha manifestado que esos dineros no seguirán de aquí en adelante , no solamente el aporte para Deportes Linares , si no de todas las instituciones a las cuales aporta el municipio , entre ellas organizaciones sociales , deportivas y culturales, que no tendrán esa subvención porque esos dineros deben rendirse de acuerdo a las actividades que están generando y Deportes Linares , no tendrá actividad deportiva por esta emergencia sanitaria a nivel mundial; por lo tanto no podrá percibir dineros , porque todos estos fondos ahora se deberán redirigir de acuerdo a la necesidad que tiene la comunidad .

“La subvención ordinaria o extraordinaria que se había entregado a Deportes Linares se ha suspendido, porque el requisito esencial de toda subvención, particularmente las ordinarias, es que para el fin que se dieron se cumplan. En esta ocasión de este aporte de 80 millones de pesos en 10 cuotas iguales de 8 millones de pesos de enero hasta octubre, el municipio pagó enero y febrero. Pero como hoy es imposible justificar este tipo de gastos porque no hay actividad deportiva , el Ministro de Salud a través de una resolución ha prohibido a contar del 20 de marzo de este año, el desarrollo de actividades deportivas , recreativas , amateur , profesionales o de cualquier otra índole. Por lo tanto es imposible en la práctica que Deportes Linares pueda acceder a esta subvención y es entendible para cualquier persona porque Chile cambió a partir de la Pandemia del Covid -19 . Además, la ANFP suspendió el torneo y ante la posibilidad de reanudar la actividad del fútbol profesional, este sería sin público. Recuerdo muy bien lo que dijo la SADP, Lister Rossel que Linares, no podía jugar sin público, porque no se sostenía económicamente y cerraban sus puertas, no pueden ahora pretender apoyo económico del municipio”, señaló el jefe comunal.

Seria sin duda lamentable que no se cumpliera con los acuerdos pactados. Si ello llegase a pasar, Deportes Linares tendría que ser desafiliado porque no estaría respetando los contratos de los jugadores y eso para la ANFP y el Sindicato de Futbolistas Profesionales, seria impresentable para una institución que juega en el fútbol profesional.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo