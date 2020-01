Social 25-01-2020

Plazo para renovar y postular a las Becas Junaeb 2020 vence el domingo

Para el trámite, los alumnos no necesitan contar con la matrícula de este año ni tener el cierre del año 2019 finalizado, ya que los cruces finales de información se harán de manera interna entre Junaeb y el Ministerio de Educación



Este domingo 26 de enero vence el plazo para renovar los beneficios que entrega la Junaeb a miles de estudiantes a lo largo de Chile, para apoyarlos en su desarrollo educacional. El trámite, que se puede hacer a través de la web www.renuevatubeca.cl o en los módulos que se han dispuesto en las distintas regiones, deben hacerlo los alumnos de educación básica, media y superior que posean una beca.



“Sabemos que muchas veces este tipo de trámites se dejan para el final. Pero es importante que todos lo hagan antes de este domingo, ya que, de no ingresar los datos solicitados, en marzo no se podrá renovar el beneficio. Aún quedan más de 37.000 estudiantes que no han renovado, por lo que los invitamos a realizar el trámite a través del portal que habilitamos, donde se encuentran debidamente indicados los documentos que se necesitan subir, y cómo hacer todo el proceso”, explicó el director de la Junaeb, Jaime Tohá.



Debido al atraso del proceso de matrícula que han sufrido algunos establecimientos educacionales, ya sean de básica, media o superior, no es necesario contar con la matrícula de este año para postular o renovar la beca. Esto, ya que una vez que las instituciones envíen la información a Junaeb, se harán los cruces necesarios para acreditar que el postulante se encuentre inscrito en un centro de educación.



Los módulos de atención física que se han dispuesto en las regiones estarán habilitados hasta este viernes, mientras que en el portal online se podrá ingresar la información hasta el domingo 26 de enero a las 23:59 horas. En el segundo caso, es recomendable realizar el trámite a través de un computador, más que desde un celular o dispositivo móvil, para asegurar que se despliegue toda la información necesaria.