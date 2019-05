Social 15-05-2019

Plazoleta renueva espacio público en Villa Mesa Seco

Trabajos incluyeron área verde, mobiliario, iluminación y bicicleteros.

Recuperar los espacios públicos es una de las preocupaciones de la actual administración municipal en Linares. De este modo, la inauguración de la Plazoleta Manuel Francisco Mesa Seco, fue valorada por los vecinos.

El Alcalde de Linares, Mario Meza, encabezó la actividad y comentó cómo se gestó la idea de este proyecto. “La diferencia entre las buenas intenciones y los sueños son aquellos que se atreven a materializarlos, que son exitosos, y aquellos que no se atreven y quedan en el baúl de los recuerdos. Matilde, del sector Manuel Francisco Mesa Seco de esta Junta de Vecinos, se atrevió tiempo atrás. Ahora este espacio está iluminado y tiene áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicios y mesas de ping pong. La comunidad hoy día se ha visto fortalecida a través de un trabajo comunitario, ha vuelto a creer que es posible y eso se debe, gracias al trabajo articulado del gobierno comunal, a través de la Secretaría Comunal de Planificación y de Matilde, que es una extraordinaria dirigenta”, indicó la autoridad.

Se trata de un proyecto que significó una inversión superior a los 56 millones de pesos y donde se intervinieron 1196 metros cuadrados.



Matilde Escudero, presidenta de la Junta de Vecinos Manuel Francisco Mesa Seco, se mostró feliz con la intervención. “No me costó tanto, porque el Alcalde me ayudó. Porque resulta que yo lo invité para la inauguración de la sede y necesitábamos un proyecto para acá, porque había sólo barro y pasto. Y ahí les dije de este proyecto y me ayudaron. Postulé, votaron los concejales y se aprobó. Así que estoy contenta, más porque los niños están felices”, comentó.