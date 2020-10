Política 14-10-2020

Plebiscito 25 de octubre San Javier habilita 8 establecimientos educacionales como locales de votación



5 locales urbanos y 3 rurales

La comisión organizadora inspeccionó que se cumplan las condiciones sanitarias y de seguridad para resguardad entre otros la distancia física y que no se produzca aglomeración de personas. En la comuna existen 8 locales de votación, 5 urbanos y 3 rurales. Escuela Manuel de Salas, liceo Manuel Montt, escuela José Manuel Balmaceda, escuela Justa Narváez, colegio particular San José.



“Como municipio daremos todas las condiciones a los sanjavierinos para que puedan acudir a expresar su voluntad ciudadana en las mejores condiciones, tranquilos de que no va haber ningún problema de salubridad, nosotros estamos disponiendo de todas las medidas sanitarias que exige no solo el SERVEL sino que como municipio estamos reforzando esas medidas sanitarias y la idea es que la gente participe ese día. Se han dispuesto de 5 locales de votación en la zona urbana, eso quiere decir que aumenta un local de votación producto que se han distribuido de una manera distinta las mesas a fin de que haya más espacio en cada local de votación”, indicó Paula Troncoso, abogada de la Municipalidad de San Javier y coordinadora comunal del plebiscito.

En la zona rural se habilitan la escuela Mariano Latorre de Huerta de Maule, Julio Montt Salamanca de Melozal y Jorge González Bastías de Nirivilo.