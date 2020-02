Política 12-02-2020

Plebiscito: Ossandón llama a tender puentes para acuerdos _en grandes temas_



Tender puentes con la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría para acordar los grandes temas respecto de los cambios a la Constitución. Esta es la propuesta que reforzó el senador RN Manuel José Ossandón esta mañana, de cara al período de debate que se abre para el Plebiscito 2020. Para este proceso el oficialismo y la oposición ya calientan motores y se organizan en sus comandos, los que ya están jugados por las opciones Apruebo o Rechazo a, eventualmente, redactar una nueva Carta Magna.



En este sentido, el parlamentario señaló a Emol que "Chile Vamos tiene que abrir todos los espacios para que todos puedan competir y manifestar lo que opinen, esa es la gracia, porque nosotros tenemos que llegar a puntos comunes. Como también tenemos que ser capaces de entablar ya una conversación con la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría para ponernos de acuerdo en los grandes temas que estamos de acuerdo y que son muchos".