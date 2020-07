Opinión 30-07-2020

Población “Magisterio” perdió a dos socios



Se dice y con justa razón, ahora más que nunca, que la muerte no nos roba los seres amados- Nos los guarda y nos inmortaliza en el recuerdo.

Se dice también y con justa razón que la muerte es algo que No debemos temer, pues mientras estemos con vida, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros ya no somos.

Seríamos soberbios, engreídos, malos poetas, si en ocasiones como ésta, al hablar de los fallecidos, hablamos sobre la lluvia, sobre los pétalos marchitos de las flores, sobre las lágrimas que asoman tenues a nuestros rostros. Debemos decir algo sobre la falta que nos harán los amigos que ya partieron, de su belleza interior, de su actuar siempre deferente, amistoso, tolerante.

Hoy, lo expreso a viva voz, los sentimientos que nos embargan, al ver partir a dos fundadores de nuestra Población de profesores, que partió solo a puro ñeque, a puro entusiasmo y lograron convertir en breve tiempo a ésta, como ejemplo de laboriosidad, de nuevas iniciativas.

Fuimos 80 los quijotes de la década de los 60. Quedamos solo muy pocos. Así es como en la década de los 60 llego a ésta el docente del Liceo Politécnico Mario Bravo, acompañado de su esposa también profesora Fany Corvalán.

El partió hace ya años, pero quedó ella con su hija, cuidando sus demás hermanos y nietos.

Tiempo atrás la veía jardineando, totalmente curvada su espalda, pero con la picardía a flor de labios. Nunca dejó de saludar y no enviar saludos a los nuestros.

Esta tarde, sin saberlo, vi pasar un funeral. La calle adornada con globos blancos. En ella, iba Lucy su hija, quien sucumbió también de la pandemia que asola nuestro país. Antes partió Fany. En general, dos de los nuestros se nos adelantaron al más allá. Mis ojos empañados en lágrimas solo atinaron a vislumbrar los acompañantes. El sollozo, partió espontáneo en el interior de mi vivienda.

Reconozco una vez más que no tengo dotes de escritor ni de poeta, pero a través de éstas líneas deseo dejar constancia de nuestro dolor y entregar las condolencias más sentidas a sus hijos Raúl y muy especialmente al dilecto amigo y H.: Gustavo Gallegos, su esposa y familia, de parte nuestra y de la Población Magisterio de Linares.