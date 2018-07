Deporte 17-07-2018

Pobre empate: Deportes Linares cerró la primera rueda de local sin lograr la clasificación

Esta semana debería llegar nuevo estratega albirrojo.

Hubo un poco más de entrega y a ratos volvió ese mediocampo que nos trajo muchos dividendos, pero duró muy poco. Leandro Méndez estuvo dirigiendo, porque el “monono” González el miércoles había cerrado la puerta del camarín junto a Patricio Peralta. Ojo que Méndez también deberá ver su situación porque generalmente los estrategas traen a sus equipos de confianza.

ASÍ LO VIMOS

Auspicioso comienzo de los albirrojos luego del primer tiro de esquina recién a los 4 minutos, no puede despejar la defensa y Felipe Tenorio disparó con potencia donde el balón pasó muy cerca del pórtico forastero. Otra opción clara la tuvo Eliacer Pérez, a los 15 minutos. Posteriormente sería nuevamente Tenorio, en el casi gol. Un cabezazo de Diego Fuentes y que paró el portero. A esas alturas del partido el cuadro linarense sacaba aplausos del respetable que premiaba la actuación de los “toros” que buscaban dar vuelta la página después del desastre del miércoles, donde no sólo Linares, perdió el invicto, sino que también la clasificación en la primera rueda del torneo.

Finaliza el primer acto con una mejor actitud del plantel que fue dirigido por el PF, Leandro Méndez, con igualdad en el marcador.

GOL DE CAMARÍN

Al minuto del segundo tiempo, pase en profundidad para el jugador de Salamanca, Eduardo Leiva, quien gracias a su rapidez se desmarcó de la defensa albirroja y con un suave toque puso el balón muy lejos del portero Covarrubias, decretando la apertura para los “brujos” de Salamanca. El elenco local sintió la estocada y seis minutos más tarde Saldaña dejó solo a Pérez, quien no pudo finiquitar.

Méndez, movió su planilla ingresando Monsalve por Castro para darle más velocidad a la ofensiva. Ingresó Araya por Saldaña. El empate para los albirrojos, llegó luego de dos tiros de esquina consecutivos en el arco sur del polideportivo, pelota que captura Cristian Castillo, proyecta el balón para Johann Barrera, sacó el centro y el cabezazo perfecto de Alejandro Fariña al minuto 73, para decretar el empate para el “depo”, con más garra que fútbol.

Claro que la ultima la tuvo para Deportes Linares, Cristian Monsalve, quien se fue muy rápido, se sacó la marca de dos defensas, envió el centro y despejó la defensa de Salamanca, para llevarse un punto valioso al norte del país.

VOCES

Para el delantero, Cristian Monsalve lo ideal ahora es cambiar el chip y esperar que en la semana llegue el nuevo técnico: “agradecer al profesor Manuel González y Patricio Peralta por la confianza en mi persona, sabíamos que era clave este partido tuvimos ocasiones, pero lamentablemente no las concretamos y sumamos un punto”.

En tanto que Leandro Méndez, quien estuvo en la banca, manifestó que “estos partidos son súper estrechos, donde un error te puede marcar la diferencia, este resultado es un esfuerzo de Patricio y Manuel. Hubo un cambio de actitud donde tuvimos ocasiones, ahora a esperar que llegue el nuevo técnico porque este grupo tiene corazón y garra, sólo hay que reparar algunos detalles”.

Cristian Castillo, quien fue el artífice de la jugada donde nació el empate dijo: “creo que entramos dormidos en los primeros minutos del complemento donde salió el gol de ellos, después supimos administrar el balón logramos la igualdad y al final tuvimos la ocasión que pudo haber cambiado la historia, incluso hubo un claro penal que el juez no lo marcó”.

INCIDENTES

“Nos llamó la atención que después del término del partido los jugadores de Brujas de Salamanca se quedaron en la cancha y fueron a saludar a sus familiares que estaban en la gradería sector norte, donde lamentablemente saltó gente de la barra de Linares para agredir a los jugadores, y nosotros no podemos permitir ningún tipo de violencia. Por eso este tema lo vamos a investigar y tomaremos las medidas correspondientes. Además, que el juez vio lo que aconteció y es muy probable que recibamos algún tipo de sanción”, indicó el presidente de la institución albirroja, Marcos Álvarez.

Esta semana será clave la llegada del nuevo estratega albirrojo, quien podría debutar ante Rancagua Sur, en el último partido de la primera rueda.

CAMPAÑA DE LOCAL

Fueron 7 los partidos que enfrentaron los albirrojos, en el Tucapel Bustamante Lastra, con 3 victorias (Lautaro, Mejillones y Real San Joaquín). La misma cantidad de empates (Tomas Greig, Ovalle y Salamanca). Una derrota (Rengo), marcó 9 goles y le anotaron 6. De 21 puntos en disputa de local, cosechó 12 con un rendimiento de un 57%, pero no le alcanzó para clasificar en la primera rueda.



FOTO: Leandro Méndez tuvo que dirigir al equipo.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): René Covarrubias, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Javier Parra, Diego Fuentes, Cristian Castillo, Johann Barrera, Eliacer Pérez, Felipe Tenorio, Edgar Saldaña, Julio Castro. DT: Leandro Méndez (PF).

Salamanca (1): Jean Cubillos, Bryan Chaparro, Matías Navarro, Janson Novoa, Luciano Meneses, Tomas Barría, Fabián Ramos, Juan Cabrera, Diego Aguilera, Eduardo Leiva, Johnny Contreras. DT: Juan Pablo Pizarro.

Goles: Leiva (Salamanca); Fariña (D. Linares)

Publico Controlado: 523 personas

Recaudación: $ 573.000

Juez: Daniel González (3)



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo