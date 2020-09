Opinión 17-09-2020

Época de alergias



Estamos a pocos días del comienzo de la primavera y para muchos es sinónimo de disfrutar un mejor clima. Para otros la realidad es muy distinta. Se estima que alrededor de un 30% de la población chilena sufre de síntomas derivados de alérgenos de temporada, entre los que se cuentan el moho y los distintos tipos de polen, por ejemplo.



Esta vez la época de alergias llega cuando las enfermedades virales son de atención mundial a niveles jamás antes vistos. Por lo mismo, es importante poder distinguir los síntomas de una e identificarla de la mejor manera posible, para poder tratarla como es debido. Una opción que ha tomado fuerza en el último tiempo, sobre todo en tiempos donde la población se encuentra pasando más tiempo que nunca en sus hogares, es la de los purificadores de aire.



No solo en esta época en particular, si no que durante todo el año. Tomando en cuenta los elevados niveles de estos alérgenos durante las últimas semanas y que se prevé que esta situación no cambie por lo pronto, sumado a estudios que proyectan un gran aumento en la población que sufre de este tipo de mal en los próximos años, es de esperar que sea una opción que siga sumando adeptos.



Milena Santos Romay

Daikin