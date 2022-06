Policial 21-06-2022

Poder Judicial da a conocer resultados de estudio sobre acceso a la justicia de personas LGTBI+.

La ministra encargada de asuntos de género y no discriminación de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, encabezó una actividad telemática en que se dieron a conocer los resultados del estudio “Acceso a la justicia de personas LGTBI+”, realizado por el Centro de Estudios de la Justicia (CEJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Con la participación de más de 800 personas, el informe encargado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, fue presentado por la jefa de proyecto del CEJ, Dra. Claudia Iriarte y comentado por la jueza del 2° Juzgado de Familia de Santiago, Macarena Rebolledo.

En las palabras de apertura del seminario, la ministra Andrea Muñoz indicó que los resultados del estudio plantean varios desafíos no solo al Poder Judicial sino que al sistema de justicia en general. “Tenemos que reforzar la capacitación, porque se sigue percibiendo una ausencia de perspectiva de género en las instituciones estatales, Poder Judicial incluido, para tratar las denuncias con personas LGBTI+, donde siguen ocurriendo situaciones de revictimización; tenemos que avanzar en el sentido de asumir que la igualdad que más no importa es la real o sustantiva, aquella en donde las personas pueden ejercer plenamente sus derechos y tienen capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana”.

Asimismo, señaló que “es realmente perentorio que el Poder Judicial, y también las demás instituciones públicas, mejoren sus sistemas de registro estadístico, pues si no tenemos información completa de las personas a quienes atendemos nos cuesta más focalizar, con estadísticas de respaldo, la atención en personas que pertenezcan a grupos vulnerables”.