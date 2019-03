Opinión 19-03-2019

Poema a Mario Oltra Jiménez

Entre guitarras y versos

entre ponchos y canciones

Yo vi nacer un cantor

Destrozando corazones.



Tiene tal fuerza en la voz

Que hace brotar emociones

y canta con tantas ganas

Como le dan los pulmones.



Mario Raúl es su nombre

Oltra lleva de apellido

Como lo fuera en su tiempo

Su taita que ya ha partido.



No me pidan que no llore

ni que mantenga la calma

dejen sacarme esta pena

que me está comiendo el alma.



Hoy te juiste de este mundo

Rodeado de madreselvas

y nos dejaste sin canto

y sin esperanza que vuelvas





Tu pueblo te dijo adiós

quiso decir hasta pronto

Y se llenaron las calles

de lágrimas y sollozos.



Hoy me hiciste recordar

La partida de mi vieja

Se van contigo mil penas

y son miles los que dejas.



Chile, tu patria noble

donde aprendiste a querer

donde encontraste el amor

en la más bella mujer.



Tus hijos y tus amigos

no entienden por qué te juiste

quedaba tanto que dar

Pese a que todo lo diste.



Déjame vivir mi pena

Mi dolor loncomillano

Hoy mi pueblo está llorando

se nos va otro Provinciano.







(Héctor Herrera Flores

Consejero Regional de Cultura y miembro del Centro Cultural Maule Sur)