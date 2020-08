Opinión 25-08-2020

Poemas al sur del sol



Diego de Almagro



Un niño abandonado

un huérfano, analfabeto.



Vino a Sur América por glorias

por riquezas y fama,

por títulos de nobleza.



Socio de Francisco Pizarro

quedó deslumbrado

por esplendor del Cusco.



Ambicionó nuevo imperio.

Marcho hacia el sur, a Chiré.



Territorio de los fríos,

donde el oro era común

como las arenas de los arroyos.



Con más de quinientos soldados

recuas de llamas

y quince mil, indígenas

esclavos porteadores,

como bestias de carga

sin derechos

sin alma, por decreto pontificio.



Aldea que encontró a su paso

fue saqueada, destruida,

los mocetones fuertes, incorporados

como esclavos.



Meses de caminos abruptos

por planicies y serranías.



Los caballos perdieron herraduras

los portadores sus ojotas.

Las llamas enflaquecidas

se echaban al suelo y morían

insensibles a latigazos.



Los cargadores indígenas rebeldes

encadenados a una argolla metálica

en su cuello,

agotados, mal alimentados.

Los pies sangrando, reventados

por la puna; durante la noche morían.



No se dignaban a sacarles

las argollas del cuello,

le cortaban la cabeza a golpes de espada.

El altiplano quedó

sembrado de cadáveres:

de indígenas, llamas y caballos.



Los que no perecieron en la planicie

murieron en la alta cordillera

petrificados por los hielos.



Ni aves ni animales

carroñeros los comían.



Así fue el genocidio

el Tuerto venía por oro

en nombre de Dios y la Virgen,

los sacerdotes bendecían...

exploró hasta al valle del Aconcagua,

no había oro...

volvió al Cusco derrotado.



Reclamó a Pizarro su parte del botín

del Cusco, sus privilegios

y títulos de nobleza.



Enfrentó a Francisco Pizarro,

murió degollado

junto a sus soldados.



(Moisés Castillo)