Opinión 01-02-2019

Poemas breves

MONSANTO



Ley Monsanto

expropiará todas nuestras semillas

con el concurso de nuestros gobernantes

y políticos serviles.



*Pagaremos por comer caca.





MAÑANA



Mañana me declararé

Presidente Encargado de Chile.

Ante la pérdida de soberanía,

la corrupción generalizada de nuestras instituciones

y políticos en ejercicio;

y el paupérrimo respaldo popular,

menor a un veinte porciento

del dictador de turno.



*Tengo respaldo de Estados Unidos

y millones de giles.





MÁXIMA DEL TORTURADOR



Todo lo que recuerdo

lo he olvidado.



*Soy un despojo humano.





PROFECÍA



Chilenos no volverán a ser

lo que alguna vez quisieron ser.

Ambición, soberbia, traición;

corrompieron la conciencia.



*Disfrutad vuestra miseria.





(Moisés Castillo, poeta linarense)