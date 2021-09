Opinión 18-09-2021

POEMAS DE TIERRA HUASA

Río Achibueno





Tarde en el río de mi ciudad,

hábil viajero siempre andante

locuaz arrullo, aguas orladas,

reflejas nubes blancas

amorfas y arreboladas.

Las aves vienen a verse en vuelo

mientras airosa y amartelada

la golondrina danza excitada.





El sol de enero viene a bañarse,

besa tu cuerpo, bebe tu piel,

quema en la arena, salta en las piedras,

penetra el agua, canta en colores

desdibujando símiles flores

crea tangible eteridad



Y tú, me esperas

Ninfa carnal, ángel de fuego,

beso tus ojos crepusculinos,

tomo tu cuerpo, fugas, candente,

lasciva estrella mis manos quema

cuando natura nos acrisola

explotan núcleos en querubines

del verbo amar.



El Achibueno detuvo el mundo

grabó el instante,

fugaz suspiro, rojo festón,

placer y susto.



Después, un beso…

un hasta siempre…

… aguas que pasan

llevan nostalgias, que no se van.





Viva el Roto Chileno



Salitre, cobre, carbón,

cimentaron nuestra patria,

le pago la ingratitud,

Santa María, en el norte,

en Lota la esclavitud.



Serrucho, clavo, martillo

en las manos vigorosas

construyeron la ciudad,

vivián en conventillos.



Con buey, mula, o percherón

se ara el duro terreno,

comemos los frutos buenos.

Sudor del noble peón.



La ciudad luce limpia

Con escobillón y un carro

Gracias buenos ciudadanos,

que no estrechamos tus manos



Pala, chuzo, y cemento,

aplanaron los caminos,

no fue na gueno el destino

pá los que allí se cargaron.



Roto chileno >apanao <

en la paz y en la guerra,

por siempre, utilizado

reciben vejaciones

los que a la patria ha salvado.







Carbonero de Linares



Del muslo de la montaña derribando trocos y ramas

que sin lanzar un quejido su savia blanca derraman,

hiere el rudo carbonero, negras sus manos y su cara,

aunque el alma tiene blanca, lleva siniestra guadaña,

que va matando las vidas, que dan vida a la montaña.



Silva canciones sin letras, canta con sabor a nada,

ausente quiere ocultar la muerte que lleva su hacha,

muerte que aprieta en sus manos, para ganar la jornada.



Camino va a la ciudad, a vender en trozos su alma,

es vida de la montaña, es sangre de sabia blanca,

que, para vivir, matara.



Llora el monte, llora el río, ya de noche, en el día

y en el alba,

su pena la lleva el agua, el viento, la tarde, la madrugada,

todos guardan silencio cuando pasa aquel obrero,

con su negra, negra, carga.



No quieren cantar las aves, ya no canta, ya no cantan,

el monte es verde mortaja;

allá lejos, allá lejos, lloran tórtolas,

llora mi alma.



Es una larga leña,

de negra leña es la caja

que se lleva al hombre bueno

que para vivir matara,

y que entrego para siempre

su vida a la montaña…



Va el hijo del carbonero, canta canciones sin letras,

silva sin pensar en nada, lleva en sus hombros el hacha

que, de su padre, heredara…



El arrullo de las aves,

es el llanto;

de mi alma.





Mujer chilena





Qué hermoso emblema

Digna, estoica mujer chilena

Hermosa, fruta amada,

Patriarcal sol, te abraza

Suave, noble, sagrada.



Cadera Andina

Cual diosa,

Nieves eternas te coronan

Amor divino lucen tus ojos,

Turquíes olas te purifican

Y solitario vela tus sueños.

Flamígero astro

del diáfano cielo te ilumina.



Pecho de mieles, ajuar de luna

Trigueña agraria, vientre de mieses

suaves estepas, filón oscuro, vellón Austral



Alma chilena

Tersa, desnuda primavera

No graves odio, no graves penas,

En el silencio intermitente de las estrellas

Habla con ellas, saben tú nombre

Saben que eres llanto y deleita para los hombres.



Amor de madre, mujer asilo,

Tierra sagrada,

También titilas cuando caminas,

Arde el deseo de amarte siempre

Si tú nos miras.



Mujer chilena

¡ Qué Hermoso Emblema !







(Oscar Mellado Norambuena)