Opinión 10-07-2019

Poemas reflexivos

ASTRONOMOS



Profesor José Maza

Premio Nacional de Ciencias

Descubre cómo llegar

A saquear y depredar planeta Marte.



*Hay que partir el lunes, dijo

Y de madrugada…





EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL



Cancillería Chilena

Prepara misión al Cosmos

Exportará fascismo

En celofán de democracia.



*Sin comentarios





CAMBIO CLIMÁTICO



El cambio climático llegó para quedarse

Los humanos deben partir



*A la loma de chu…





INNOVADORES



Eclipse solar;

Convertido en innovación

Mercantil neoliberal.



*Próximo terremoto

Será grito y plata.





HONORABLES



No importan robos

Torturas, crímenes

Traiciones a la patria

Los honorables siempre

Serán honorables



*Por decreto de honorabilidad

Firmado por ellos mismos.





ENSUEÑOS



Soñar no es malo

Lo triste es despertar.





*Y no seguir soñando







(Moisés Castillo, poeta linarense)