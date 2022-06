Opinión 29-06-2022

POEMAS… SIN POEMARIO





La impresión que causaste en mi alma

cuando tus ojos se cruzaron

con mis deseos de amarte,

fue que, comencé a escribir

lo bello que podría ser nuestro amor.



Escribí con sabor a eternidad

mis románticos poemas,

para que fueras la reina en ellos

y sólo conseguí que pasaran los años,

las hojas de mi poemario

se fueron tiñendo de amarillo

para perderse en el tiempo

sin ni siquiera alcanzar migajas de consuelo.



Y quedé solo con la ilusión

inventándote a mi lado a cada instante,

caminar contigo por playas

coronadas de románticos arreboles

y que las olas luchaban para

no llevarse mi tristeza ahogada

detrás de inalcanzables horizontes.



… y me quedé sin tu amor, que nunca

se conmovió a mis letras y mis poemas

se quedaron sin poemario

y tú sin ser la reina de ellos

y yo perdido en la playa

solo entre oleajes

me quedé envuelto en mis nieblas

recordando mis poemas más tristes

en la incertidumbre, si me ayudarán

… a volver a vivir.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista chileno