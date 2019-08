Opinión 02-08-2019

(POESÍA DE JOSECULMEN) Desclasado

Pobre de mi esqueleto

Lanzad pronto los peñascos

Merezco todo castigo

Ya confieso mi pecado:

No sé bailar a vuestro ritmo

Ni viajar en vuestro carro

Yo no creo en vuestro cielo

Ni en un paraíso soñado

No leo la prensa insulsa

Ni celebro nuevos años.

Vestidme del traje a rayas

Enviadme a vuestro tártaro

Pegadme vil etiqueta

Que identifica a un desclasado.

No confío en el profeta

Ni en los dioses de Chicago

Ni el futbol del domingo

Aborrezco los asados.

Más de alguien gritará

Este tipo es amargado

Porque no sigo la comparsa

De flautistas del mercado

Mas soy feliz en mis zapatos

Que me llevan paso a paso

Alejándome del Walt Disney

Acercándome a lo llano

Al que anda con pies descalzos

Con una vela en la mano

Buscando entre las lumbreras

La felicidad del sabio

Que no se compra con dinero

Que han robado al pobre diablo.

Tenéis razón al nombrarme

Como un pobre desgraciado

Que no se allega a razones

Que soy un tipo bien raro

Un atorrante sin remedio

Un vil animal desclasado.