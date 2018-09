Opinión 11-09-2018

POESÍA DE JOSECULMEN) La bruma de la noche

El hombre se perdió en la bruma de la noche

Sus negros pies que anduvieron duras jornadas

Y quedaron paralizados cuando ya no hubo sal ni pan

cuando el sol ya no era suficiente

y el abrigo que cubría su cuerpo no lo calentaba



Que decir del cúmulo de recuerdos

de luces, carreras y vozarrones

de los tiempos en que caminábamos erguidos y sonrientes

Esos lustros de requiebros y francachelas

por la ruta de placeres y romanzas



Nunca paramos a mirar el reloj de arena

que nos gritaba que se apagaría pronto el lamparín

Osamos ignorar el aviso de las piedras de tropiezo

de las recurrentes visitas al facultativo

de los perros y sus colmillos venenosos



El hombre se internó en la bruma de la noche

llevando un saco vacío y roto sobre su hombro

cuatro negras nubes le seguían a la distancia

y a lo lejos cuatro lágrimas y un florero

Y un letrero que rezaba: “No existió jamás”.