Opinión 22-12-2018

POESÍA DE JOSECULMEN) Pérdida

Ella pasó por mi puerta

Pero no quiso pasar

Quizás no miró la lumbre

Del sol de mi corazón

Vio lo oscuro del zaguán

La tristeza del comedor

La penumbra del espejo

El pensamiento en el jarrón.



Ella pasó por mi calle

Se alejó sin vacilar

La miré por el visillo

Le susurré mi cantar

No quiso observar el mundo

Que le quería mostrar

Hizo un mohín desabrido

Y apuró el caminar.



Ella miró el viejo muro

No quiso mirar más allá

Del cuarto del desespero

Que acaba en oscuridad

Donde el jardín primoroso

Se llama felicidad.

Ella se perdió mi mundo

Que le quise regalar.