Opinión 29-12-2017

(POESÍA DE JOSECULMEN) UN MUNDO AJENO

Por qué te esfuerzas por llegar a casa

Si allí no te espera nadie?

Fue hogar hace algún tiempo

Hoy es sólo un lugar frío de flores secas

Las locas enredaderas contenidas

Se han liberado por los rincones

Una lagartija acá, un caracol dormido

Son los que abrirán sus espantados ojos

Para darte el hostil mensaje

Que tu hogar ha cambiado de señores.

Vete al lugar que has escogido

A la montaña que espera tu regreso

Baja a beber del manantial,

A la sombra del señorial canelo

Cántale tus sueños al chincol

Tus requiebros a la luna

Regálale tu paz a los puros tricahues variopintos

¿Crees que el boldo no sabe lo que piensas?

¿Escuchas el monótono trinar de la chicharra?

¿Las joyas del sol que caen sobre las aguas?

¿El saludo fugaz de los peces y sus maromas?

¿Hueles la paz que ronda a tu derredor?

¿Qué de la nube pasajera que te saluda pizpireta?

En la soledad del bosque hay un mundo para ti

Que pugna por regalarte sus secretos.