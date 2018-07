Opinión 07-07-2018

(POESÍA DE JOSECULMEN) Versos para el muro

Cuando se presente el ángel de la muerte

y me exija darle una razón

no le esgrimiré mis pobres argumentos

le entregaré el pergamino del amor

Acompañado de la pluma incandescente

para que me atraviese el corazón.

---0---

El manto de Dios

tirado en la calle de las geológicas edades.

---0---

Padre, Padre, grito en la oquedad del universo

Y las estrellas se miran entre si

Y murmuran.

---0---

Me llevaré la muerte

Para que no te lleve

Porque cuando hay amor

Amor, todo se puede.

---0---

Mil ojos me miran

Y uno solo

Es el que a mí me importa.