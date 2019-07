Opinión 26-07-2019

(POESIA DE JOSECULMEN) Mala hierba

Que hago yo aquí sonriente

un lobo entre los corderos

el pecador entre tantos justos

un bellaco entre puros buenos.



De cierto que me avergüenzo

ser malhechor en la gran ciudad

caminando por santas calles

que sudan cordialidad.



Paseando mis indecencias

a ojos de almas tan inocentes

que derraman felicidad

enseñando sus blancos dientes.



Soy fea cicuta en este jardín

una grosera mancha en el espejo.

Qué hace una vil cizaña

en medio de este granero?



Ciertamente no veré el cielo

sé que no lo merezco

soy un gran punto nebuloso

tengo un corazón de puerco…



Que límpidas manos condenarán

por esto, lo otro y aquello

buenos hombres y pías mujeres

que moran estos terrenos.



Estoy de acuerdo que me incineren

en la plaza del noble pueblo

encendida por hombres santos

después de rezar un credo.